Gran audiencia en los tres países

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WASHINGTON.- La FIFA publicó las cifras de audiencia de los partidos inaugurales de la Copa Mundial 2026, las cuales muestran una gran audiencia televisiva en los tres países coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

De acuerdo con la FIFA, más de un millón de espectadores han asistido a los partidos en los estadios desde el inicio del torneo.

Las audiencias televisivas para los partidos inaugurales en los que participaron las tres naciones co-anfitrionas superaron los 54 millones de espectadores en toda América del Norte.

En Estados Unidos, el partido inaugural del equipo anfitrión contra Paraguay atrajo una audiencia promedio de 27.5 millones de espectadores de televisión. La FIFA señaló que fue el partido de la Copa Mundial más visto de todos los tiempos en el país.

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El partido inaugural de México contra Sudáfrica atrajo una audiencia promedio de 23.4 millones de espectadores, mientras que el partido inaugural de Canadá contra Bosnia-Herzegovina promedió 3,1 millones de espectadores a través de las emisoras en inglés y francés.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo: "Estas cifras dicen todo sobre lo que este torneo significa para estos países, este continente y el mundo entero. Sin embargo, no se trata sólo de números, se trata de millones de personas de todos los rincones del mundo que se unen a través del futbol. La atmósfera, la energía y la pasión que siento en estos países anfitriones es algo increíblemente especial. Los aficionados dentro de estadios llenos, los que miran en casa y algunos que celebran en las calles son todos parte de algo único".