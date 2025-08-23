logo pulso
Kayakistas cosechan plata

Por Agencias

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Kayakistas cosechan plata

México sumó su tercera presea en el canotaje de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, gracias a la actuación de la jalisciense Naomi Campos, la tamaulipeca Ana Ureña y las neoleonesas Ximena Hernández y Daniela Salazar, quienes cronometraron 1:41.25 minutos, para ganar la medalla de plata en la final de K4 500 metros.

En la primera final del día, el cuádruple (conformado por el jalisciense Juan Fernando Rodríguez, el queretano Jahir Zúñiga y los tamaulipecos Diego Alexander Popa y Mauricio Ureña) se quedó a unas centésimas del podio de honor, tras concluir en el cuarto lugar en K4-500m, con un tiempo de 1:26.97 minutos. El bronce fue para el equipo de Chile con 1:26.51.

En otros resultados, Ana Ximena Hernández y Naomi Campos avanzaron a la final de K2-500m, tras ubicarse en el primer lugar de su heat eliminatorio con un tiempo de 1:56.61 minutos.

Mientras que, la dupla conformada por Alexander Popa y Ximena Hernández pasó a la final de K2-500m mixto, luego de cerrar en el primer lugar de su semifinal, con una registro de 1:53.74 minutos.

Este sábado concluirán las competencias de canotaje en Asunción 2025, en las que México verá acción en las finales de K2-500m femenil, C2-500m femenil, C2-500m varonil, K2-500m mixto y C2-500m mixto.

