logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Guardianes a remontar y vencen 4-3 a Angelinos

Por AP

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
Guardianes a remontar y vencen 4-3 a Angelinos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ANAHEIM.- Steven Kwan conectó un doble que empató el juego en la novena entrada, Travis Bazzana siguió con un elevado de sacrificio y los Guardianes de Cleveland remontaron para vencer el miércoles por 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles para su séptima victoria consecutiva.

      Hunter Gaddis (2-3) retiró a los dos últimos bateadores en la octava para acreditarse el triunfo. Erik Sabrowski lanzó una novena sin carreras para su segundo salvamento en las Grandes Ligas y el primero desde 2024.

      Con un corredor en segunda, Sabrowski ponchó al bateador emergente Travis d´Arnaud y logró que el emergente venezolano Oswald Peraza elevara la pelota al segunda base, mientras Cleveland completaba una barrida de tres juegos.

      Chase DeLauter, limitado esta semana por una molestia en el tendón de la corva izquierdo, encendió la remontada ganadora con un sencillo con un out ante el relevista Ryan Watson (1-1) en la novena.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Petey Halpin corrió por DeLauter y avanzó a segunda con el sencillo venezolano de Brayan Rocchio.

      El abridor de Los Ángeles, Grayson Rodriguez, permitió una carrera y siete hits en 5 2/3 entradas, ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      César Huerta regresa a Pumas tras paso por Anderlecht
      César Huerta regresa a Pumas tras paso por Anderlecht

      César Huerta regresa a Pumas tras paso por Anderlecht

      SLP

      El Universal

      El jugador canterano de Chivas busca recuperar su nivel y aspirar a la Selección Mexicana.

      El Madrid golea a la Real Sociedad y es líder
      El Madrid golea a la Real Sociedad y es líder

      El Madrid golea a la Real Sociedad y es líder

      SLP

      EFE

      Con seis puntos en dos jornadas, el equipo de Mourinho mostró contundencia ofensiva

      Dueños NFL aprueban venta de Seahawks a Vinod Khosla
      Dueños NFL aprueban venta de Seahawks a Vinod Khosla

      Dueños NFL aprueban venta de Seahawks a Vinod Khosla

      SLP

      AP

      Como parte del acuerdo, Khosla renuncia a su participación en los 49ers de San Francisco.

      Laporta mantiene viva la oferta del Barcelona por Álvarez
      Laporta mantiene viva la oferta del Barcelona por Álvarez

      Laporta mantiene viva la oferta del Barcelona por Álvarez

      SLP

      AP

      Joan Laporta reiteró la oferta del Barcelona para fichar a Julián Álvarez, mientras Atlético Madrid mantiene su postura de retenerlo.