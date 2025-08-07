Guerrero y Azulejos aplastan a Rockies

DENVER.- El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. tuvo cuatro hits, incluyendo un jonrón, y Davis Schneider conectó dos cuadrangulares mientras los Azulejos de Toronto culminaron su arremetida en el Coors Field el miércoles con una victoria de 20-1 sobre los Rockies de Colorado.

Los Azulejos, que ocupan el primer lugar, terminaron con cinco jonrones y 24 hits para establecer un récord de la liga mayor con 63 hits en una serie de tres juegos. Establecieron una marca de franquicia con 45 carreras en el conjunto de tres juegos.

Bo Bichette y Ernie Clement también conectaron jonrones para los líderes de la AL Este, quienes superaron a los Rockies 45-seis en la serie y tienen un récord de 26-11 desde el 25 de junio. Toronto conectó 13 jonrones en la serie.

Ty France tuvo cuatro dobles y Clement añadió cuatro hits. Bichette y Schneider tuvieron cuatro carreras impulsadas cada uno.

Guerrero extendió su racha de embasado a 23 juegos, la racha más larga actual en la Liga Americana.

Kevin Gausman (8-8) permitió una carrera y tres hits en siete entradas. Ponchó a seis y dio dos bases por bolas.

Por los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr. de 7-4 con 4 anotadas y 2 producidas.

Por los Rockies, Ezequiel Tovar de 4-2 con una producida.