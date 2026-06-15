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Guillermo Ochoa se despide de la Selección Mexicana entre lágrimas

Ochoa destacó los sacrificios realizados durante más de 20 años para representar a México en el Mundial.

Por Redacción

Junio 15, 2026 06:58 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- El Mundial 2026 podría ser el punto final en la carrera de Guillermo Ochoa. Al menos, así lo dejó entrever el arquero de la Selección Mexicana.

      Guillermo Ochoa y su emotiva despedida de la Selección Mexicana

      Durante una entrevista para la FIFA, el histórico portero mexicano se mostró conmovido luego de leer una carta de Lucciana, su hija mayor, y de hablar sobre su futuro dentro de las canchas.

      "El hecho de conseguir el estar aquí es mucho por ellos (familia) porque sin el apoyo, el respaldo... sin ellos no lo hubiera logrado", dijo entre lágrimas el surgido del América.

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      La carta lo rompió, lo hizo reflexionar sobre lo que ha sido su carrera desde los 10 años y asegura, no ve sentido al seguir dentro de las canchas luego de retirarse de la Selección Mexicana.

      Reflexiones de Ochoa sobre su carrera y futuro en el fútbol

      "Yo no entiendo mi carrera sin la Selección, no sé qué sería de mi carrera y ahora que termine de la Selección no le veo más sentido al futbol, al seguir jugando. He disfrutado cada momento y lo he dado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto", mencionó en la charla para FIFA.

      Los sacrificios, el perderse vacaciones, cumpleaños de su familia... para Memo Ochoa han valido la pena cuando se trataba del combinado nacional, su "brújula" como él lo describió.

      "Todo ha estado en una espiral en los último 20 o 22 años. Donde poco tiempo para vacacionar, para la familia y la Selección de México siempre ha sido mi carrera, en mi vida ha sido mi brújula", concluyó.

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