Handball universitario comienza con triunfos

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dio inicio a sus actividades deportivas de la temporada 2025-2026 con una destacada actuación de su selección de handball, dirigida por el profesor Armando Loredo, que arrancó con paso firme al conseguir dos victorias en sus primeros compromisos disputados en la Universidad de Zacatecas.

En su debut, los potosinos se midieron ante la escuadra local, la UAZ Zacatecas, logrando imponerse en un duelo intenso con marcador de 34-29, mostrando solidez en defensa y efectividad en la ofensiva.

Para su segundo enfrentamiento, la selección universitaria no tuvo problemas para superar ampliamente a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), con un contundente resultado de 49-14, reflejo del dominio y buen ritmo de juego del equipo potosino.

El roster de la UASLP para esta temporada está conformado por estudiantes de diversas facultades: Diego Ortega (Psicología), Alan Muñiz (Hábitat), Rodrigo Fiscal (Ingeniería), Carlos Báez (Ingeniería), Daniel Crespo (Psicología), Marco Aurelio (Ingeniería), Hugo Paz (Ingeniería), Raúl García (Hábitat), Luis Loredo (Ciencias de la Comunicación), Rafael Vallejo (Economía), Pablo López (Ciencias), Octavio Tovar (Hábitat) y Alejandro Olvera (Derecho).

