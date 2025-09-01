Vicioso es arrestado con “mota”

Oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre que fue encontrado en posesión de un envoltorio con marihuana, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

La detención se realizó en las calles Trojes del Río y avenida Observatorio en la colonia Misión de Loreto. Ahí, el implicado fue detectado consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública por lo que los oficiales municipales le realizaron el apercibimiento correspondiente por infringir el Bando de Policía y Gobierno.

Enseguida se realizó una revisión de seguridad, encontrando que el infractor portaba dentro de un envoltorio de papel periódico 9.6 gramos de marihuana.

Ante el probable hecho constitutivo de delito de posesión de droga, se informó a Walter “N” de 33 años del motivo de su aseguramiento.

Finalmente, fue canalizado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.