Heat se impone a Bucks en Copa NBA

MIAMI.- Tyler Herro anotó 29 puntos, Bam Adebayo terminó con 17 unidades y 11 rebotes, y el Heat de Miami superó el miércoles 106-103 a los Bucks de Milwaukee en un duelo de la Copa NBA. Erik Spoelstra, entrenador del Heat, llegó a 800 triunfos.

Norman Powell, Andrew Wiggins y Kel’el Ware anotaron 11 unidades cada uno por Miami, que mejoró a 3-1 en los partidos de la Copa y a a 9-1 en casa esta temporada. Miami ganaría el Grupo C si Milwaukee vence a Nueva York el viernes. Si los Knicks ganan ese partido, el Heat necesitaría algo de ayuda para llegar a los cuartos de final. Ryan Rollins anotó 26 tantos por Milwaukee, que obtuvo 24 de Myles Turner y 15 de Gary Trent Jr. Los Bucks han perdido seis duelos seguidos, los últimos cuatro sin Giannis Antetokounmpo.

Spoelstra es el 17º entrenador en la historia de la NBA con 800 victorias y apenas el tercero en alcanzar ese total con una sola franquicia en la temporada regular, uniéndose a Gregg Popovich (1.390 con San Antonio) y Jerry Sloan (1.127 con Utah).

Milwaukee perdió un partido de la fase de grupos de la Copa NBA por primera vez. Los Bucks, campeones defensores del certamen, estaban 10-0 en esa ronda de partidos desde que el torneo, ahora en su tercera temporada, se agregó al calendario. El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, estaba 8-0 en partidos de la Copa antes del miércoles. Antetokounmpo se perdió un cuarto partido consecutivo debido a una distensión en el aductor izquierdo. Pero participó en parte del calentamiento del miércoles e hizo un entrenamiento previo al encuentro, indicadores de que su retorno estaría cerca.

