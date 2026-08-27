Helinho clasifica al Toluca a semifinales

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México.- A 4 mil de kilómetros de distancia, Toluca llevó la fiesta del Nemesio Diez a la Red Bull Arena de Nueva Jersey y en un partido sin demasiadas emociones, logró vencer al Austin FC (2-0) y sellar su boleto a las semifinales de la Leagues Cup, donde enfrentará al León.

Después del bicampeonato en Liga MX, Antonio Mohamed se comprometió a ganarlo todo con los Diablos Rojos y a las vitrinas del Toluca agregó una Copa de Campeones de la Concacaf, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup. Lo único que le falta es la Leagues Cup, de la cual los separan dos partidos.

Los escarlatas fueron locales en Estados Unidos, y aunque tardó en verse reflejado en el marcador, la presión de su afición se hizo sentir en el partido. Toluca manejó el ritmo del partido los 90 minutos, pero en la primera mitad no logró marcar la diferencia a pesar de contar con un jugador más a partir del minuto 40, cuando el árbitro Filip Dujic expulsó a Joseph Rosales por una falta imprudente sobre el tobillo de Federico Pereira.

La desventaja numérica desordenó al conjunto estadounidense, que en los primeros minutos del complemento cometió un error insólito que les costó el partido. Además, Hugo González tuvo una noche por demás tranquila, ya que Austin no realizó tiros a portería. Oleksandr Svatok se barrió y le jaló la camiseta a Jesús Ricardo Angulo dentro del área y tras la sanción de la pena máxima, Helinho (52´) anotó el primer gol del triunfo escarlata. Sobre el final del encuentro, Roberto Díaz Price (96´) aprovechó una desatención en la zaga estadounidense para sentenciar el partido.

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