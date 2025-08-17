Hijo de Dr. Wagner Jr. se corona como nuevo Campeón Latinoamericano de Triple A

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hijo de Dr. Wagner Jr. venció a El Mesías para convertirse en el nuevo Campeón Latinoamericano de Lucha Libre AAA. El continuador del Legado Wagner dio cuenta del luchador boricua en su debut en Triplemanía.

Con su padre — Dr. Wagner Jr — en ring side, el mexicano tuvo que combatir prácticamente en desventaja ya que El Mesías fue acompañado en todo momento por Dorian Roldán, líder de El Ojo, facción que ha aterrorizado al elenco de Triple A en el último año.

Con la Arena Ciudad de México totalmente entregada a su causa, Hijo de Dr. Wagner Jr. conectó el Wagner Driver para dar cuenta del monarca Latinoamericano y hacerse con su primer campeonato como miembro de Lucha Libre AAA.

"Esto es para mi México, para mi familia, pero sobre todo para mi gran legado. ¡Viva México!", dijo el continuador del Legado Wagner tras una de las victorias más importantes de su carrera profesional.

