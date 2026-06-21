Histórica expulsión de Miguel Almirón

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SANTA CLARA.- El mediocampista paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador del Mundial en recibir una tarjeta roja por cubrirse la boca, saliendo expulsado hacia el final de la primera mitad del partido del viernes en el que Paraguay venció 1-0 a Turquía.

La infracción ocurrió en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Almirón y Mert Mulder intercambiaron palabras luego de una falta cerca de la mitad de la cancha. Almirón se cubrió la boca mientras le decía algo a Mulder, quien de inmediato pidió al árbitro salvadoreño Iván Barton que lo sancionara.

Barton acudió a la revisión de video y rápidamente determinó que Almirón sería expulsado en virtud de una nueva regla implementada para el Mundial de este año.

Paraguay resistió toda la segunda mitad con 10 hombres para conseguir su primer triunfo del Mundial.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsó la nueva regla después de que Gianluca Prestianni, jugador argentino de Benfica, intentó ocultar presuntos insultos contra el brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, en un partido de la Liga de Campeones.

La aplicación de la regla irritó al seleccionador paraguayo Gustavo Alfaro, quien aseveró que "todo el decálogo completo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay... desde la primera hoja hasta la última".

"Me cuesta jugar este deporte, este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo", indicó el técnico argentino. "Todas las normativas nuevas que se pusieron y todo lo demás, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro, y uno lo que quiere es justicia".

Alfaro comentó que intentó animar a Almirón después del partido, diciéndole que su ausencia sacó a relucir el "espíritu combativo" del equipo.

"Lo primero que le dije a Almirón cuando entró al vestuario: ´Cambiá la cara, que ganamos. Mirá que ganamos´, afirmó.

Alfaro indicó que el equipo conocía bien la regla, aunque pudiera ser demasiado estricta.

La tarjeta roja significa que Almirón se perderá el último partido de la fase de grupos contra Australia, con el segundo lugar del Grupo D en juego. La FIFA podría optar por ampliar la suspensión y inhabilitar a Almirón de un partido de la fase de eliminación directa.

"No sé cuál va a ser la sanción, no tengo idea", dijo Alfaro. "Ojalá que le den lo menos posible y la verdad que perdemos a un jugador muy importante".

Fue la segunda vez en dos partidos del Mundial que Almirón fue amonestado bajo una nueva regla vigente este año. Recibió una tarjeta amarilla en el partido inaugural contra Estados Unidos después de que una revisión de video revocara una amarilla mostrada a Tim Ream y se la diera a Almirón en su lugar por simular.