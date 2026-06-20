Taylor Swift celebra despedida de soltera en Rhode Island

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- El fin de semana de Taylor Swift en Rhode Island continúa rodeado de misterio, con versiones que contradicen las versiones sobre una supuesta boda con Travis Kelce.

Taylor Swift y sus planes en Rhode Island

Durante los últimos días se ha registrado actividad inusual tanto dentro de la propiedad de la cantante como en las inmediaciones del exclusivo hotel Ocean House. En el lugar fue instalada una gran pista de baile de madera y el viernes incluso se realizó un ensayo relacionado con una celebración nupcial.

Sin embargo, los reportes más recientes apuntan a que lo más relevante estaría ocurriendo dentro de la residencia de la intérprete.

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Confirmación de despedida de soltera y detalles

Fuentes familiarizadas con los planes del fin de semana señalaron a TMZ que la reunión tendría más bien el formato de una despedida de soltera junto a algunas de las amigas más cercanas de Swift.

Desde mediados de semana fueron vistas varias mujeres en la propiedad y, entre las especulaciones, se menciona la presencia de Abigail Anderson Berard, considerada una de las mejores amigas de la cantante. Además, la seguridad alrededor de la mansión ha aumentado en los últimos días.

El medio también aseguró que la boda relacionada con la carpa instalada en el Ocean House corresponde a otra pareja, que espera alrededor de 220 invitados. Incluso, la madre de la novia comentó que le habría encantado que Taylor asistiera al evento, aunque confirmó que no forma parte de la celebración. Hasta el momento tampoco existen reportes en la zona que apunten a una boda de la artista.

Mientras tanto, Travis Kelce fue visto el viernes disfrutando de un concierto del DJ Chris Lake en Los Ángeles. Más tarde acudió a un bar de West Hollywood junto a varios amigos, donde disfrutó de algunos partidos del Mundial.