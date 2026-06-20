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Alemania remonta y roza la clasificación

Costa de Marfil sufrió la baja de Wilfried Singo y suma tres puntos

Por EFE

Junio 20, 2026 04:16 p.m.
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Foto: AP

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      La selección de Alemania remontó este sábado contra Costa de Marfil (2-1) en la segunda jornada del Mundial 2026, gracias a dos goles de Deniz Undav en los minuto 68 y 94, con el que superó el 0-1 a la media hora de Franck Kessie.

      Alemania, en la que Nico Schollterbeck fue sustituido por lesión al descanso, suma seis puntos y está prácticamente clasificada.

      Costa de Marfil, que sufrió la baja de Wilfried Singo en el minuto 83, entre lágrimas por una dolencia muscular, tiene tres puntos en el grupo E.

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