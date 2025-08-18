Iga Swiatek va a la final en Cincinnati

Washington.- La polaca Iga Swiatek se clasificó este domingo para la final del WTA 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras derrotar a la kazaja Elena Rybakina.

Swiatek, 3 del mundo, se deshizo de Rybakina (número 10) por 7-5 y 6-3 en una hora y 38 minutos.

Rybakina pudo cerrar el primer set con un ‘break’ a favor y 5-4 al saque, pero Swiatek reaccionó con dos quiebres consecutivos para darle la vuelta y adjudicarse la manga por 7-5.

En el segundo, la polaca defendió su saque y logró un ‘break’ para el 6-3.

Swiatek enfrentará en la final a la italiana Jasmine Paolini que derrotó a la rusa Veronika Kudermetova por 6-3, 6(2)-7 y 6-3.

Swiatek disputará su primera final en Cincinnati tras haber caído en semifinales en 2024 y 2023. Además, con la clasificación para la final también se aseguró un puesto en las WTA Finals.

Si conquistase Cincinnati, la polaca superaría a la estadounidense Coco Gauff en el ranking WTA e ingresaría como número 2 al Abierto de Estados Unidos, solo por detrás de la bielorrusa Aryna Sabalenka.