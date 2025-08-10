Ignacio Prado es protagonista

La edición 75 de la Vuelta a Colombia entró en su recta final con una exigente octava etapa de 168.2 kilómetros entre Cali y La Tebaida, donde el equipo Canel’s-Java, a pesar de las bajas y contratiempos mecánicos sufridos en jornadas anteriores, volvió a demostrar entrega y perseverancia.

El recorrido, con altimetría que inició a 970 metros sobre el nivel del mar y concluyó a 1,208 metros, presentó tres premios de sprint y uno de montaña. En el primero, Ignacio Prado logró un tercer lugar en el último embalaje intermedio, mientras que sus compañeros se turnaron para animar fugas y grupos perseguidores. Gil, Parra y Cormac McGeough alternaron protagonismo en diferentes tramos, pero fue Prado quien en los últimos kilómetros se mantuvo en el grupo principal buscando la oportunidad para atacar.

En el cierre, la fuga principal logró abrir distancia, seguida por un segundo grupo de protección y un tercero en el que Prado rodaba junto a tres competidores más. Finalmente, el guanajuatense cruzó la meta en la posición 14 con un tiempo de 3:37:42, a 2:19 minutos del ganador, colocándose además como quinto mejor extranjero del día.

En la clasificación general individual, Ángel Gil es el mejor ubicado de Canel’s-Java en el puesto 22 a 15:25 minutos del líder, seguido por Heiner Parra (35°), Ignacio Prado y Cormac McGeough. En la tabla por equipos, la escuadra mexicana marcha novena, a 50:19 del primer lugar, mientras que en la general de mejores extranjeros Prado ocupa la posición 16.

Mañana, el equipo afrontará la última etapa del recorrido colombiano con el objetivo de cerrar su participación con un resultado destacado.