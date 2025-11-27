Ignacio Quintana, el DT más efectivo

El director técnico Ignacio Quintana se consolidó como el estratega más efectivo en la historia del Atlético de San Luis Femenil al cerrar el Apertura 2025 con 33 partidos dirigidos, 12 victorias, cinco empates y un total de 44 puntos. Bajo su mando, el equipo alcanzó 25 unidades en la fase regular, la mayor cantidad desde su creación en 2019, y terminó en la décima posición de la tabla general.

Este récord supera las 21 unidades obtenidas en el Apertura 2022 bajo la dirección de Fernando Samayoa.

Durante el torneo, el conjunto potosino logró siete victorias ante Cruz Azul, Querétaro, Tijuana, Necaxa, Puebla, Pumas y Santos Laguna, y sumó cuatro empates frente a Atlas, América, Mazatlán y Toluca. Estos resultados reflejan una consistencia del equipo a lo largo de la campaña .

Entre los momentos más destacados del torneo se encuentra la goleada de 6-0 sobre Puebla, con anotaciones de Aidinn Muñiz, Fernanda Sánchez, Amina Bello y un hat-trick de Rebeca Contreras, que se convirtió en la victoria más amplia en la historia del club. Desde su llegada en 2025, Quintana ha demostrado liderazgo y claridad táctica, además de potenciar el rendimiento de sus jugadoras, lo que lo posiciona - de acuerdo con el Club - como el entrenador más exitoso en la historia del equipo femenil.

El Apertura 2025 marca un hito para el Atlético de San Luis Femenil, donde se estableció un nuevo récord de puntos que servirá como referencia para futuras temporadas.