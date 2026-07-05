logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Iker Casillas se suma al Atlante

El equipo mexicano presumió al legendario arquero con su camiseta

Por El Universal

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Iker Casillas se suma al Atlante
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- El Apertura 2026 de la Liga MX marcará el esperado regreso del Atlante a la máxima categoría del futbol mexicano. Tras varios años compitiendo en la división de ascenso, los Potros volverán al máximo circuito ocupando la plaza que dejó Mazatlán FC, con la ilusión de recuperar el protagonismo que los convirtió en uno de los clubes más tradicionales del país.

      Bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, la escuadra azulgrana trabaja intensamente en la pretemporada con la mira puesta en su debut frente al Necaxa.

      Ahora, la institución volvió a dar de qué hablar al involucrar a una figura histórica del futbol mundial. Atlante obsequió una de sus camisetas a Iker Casillas, legendario exportero del Real Madrid y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

      A través de una imagen compartida en redes sociales, se puede ver a Casillas sosteniendo con orgullo la camiseta del Atlante. El gesto no pasó desapercibido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En cuanto a la actividad dentro de la cancha, los azulgranas sumaron este sábado una prueba exigente en su pretemporada al enfrentar a Monterrey. 

      Atlante mostró orden, firmando un empate (1-1) que dejó conclusiones alentadoras para Miguel Herrera y su cuerpo técnico a pocos días del inicio del torneo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon
      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon

      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon

      SLP

      AP

      Serena Williams abandonó el dobles junto a Venus por una lesión en la rodilla derecha.

      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial
      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial

      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial

      SLP

      El Universal

      El Tricolor intentará sellar su pase a Cuartos de Final manteniendo su invicto en el Estadio Ciudad de México.

      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026
      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026

      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Fidalgo asegura que el plantel está preparado para enfrentar a una potencia en los octavos de final y sueña con avanzar a cuartos.

      Antonelli partirá primero en Silverstone
      Antonelli partirá primero en Silverstone

      Antonelli partirá primero en Silverstone

      SLP

      EFE

      Sainz arrancará decimoquinto y Alonso vigésimo segundo en el circuito inglés.