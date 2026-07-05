Iker Casillas se suma al Atlante
El equipo mexicano presumió al legendario arquero con su camiseta
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México.- El Apertura 2026 de la Liga MX marcará el esperado regreso del Atlante a la máxima categoría del futbol mexicano. Tras varios años compitiendo en la división de ascenso, los Potros volverán al máximo circuito ocupando la plaza que dejó Mazatlán FC, con la ilusión de recuperar el protagonismo que los convirtió en uno de los clubes más tradicionales del país.
Bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, la escuadra azulgrana trabaja intensamente en la pretemporada con la mira puesta en su debut frente al Necaxa.
Ahora, la institución volvió a dar de qué hablar al involucrar a una figura histórica del futbol mundial. Atlante obsequió una de sus camisetas a Iker Casillas, legendario exportero del Real Madrid y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.
A través de una imagen compartida en redes sociales, se puede ver a Casillas sosteniendo con orgullo la camiseta del Atlante. El gesto no pasó desapercibido.
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En cuanto a la actividad dentro de la cancha, los azulgranas sumaron este sábado una prueba exigente en su pretemporada al enfrentar a Monterrey.
Atlante mostró orden, firmando un empate (1-1) que dejó conclusiones alentadoras para Miguel Herrera y su cuerpo técnico a pocos días del inicio del torneo.
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