Inaugura exposición ´Futbol Con-ciencia´

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El Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes inauguró el pasado viernes la exposición temporal "Futbol Con-ciencia", una muestra interactiva que combina el deporte, la ciencia y la innovación con el propósito de despertar el interés de niñas, niños y jóvenes potosinos a través de experiencias educativas.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Salón Mandarina y contó con la presencia de la directora del recinto, Dulce Valeria García Morúa, así como del exfutbolista de los Cachorros del Atlético Potosino, Rolando Jiménez, además de autoridades e invitados especiales.

La exposición ofrece un recorrido por diversos elementos relacionados con el futbol, entre los que destacan playeras oficiales de la Selección Mexicana, de la Selección de Argentina, campeona del mundo, y del Atlético de San Luis, utilizada durante el histórico ascenso a la Primera División en 2019.

Además del material exhibido, los visitantes podrán participar en diferentes módulos interactivos. Uno de los más llamativos permite medir la velocidad de los asistentes mediante una prueba diseñada para comparar su rendimiento físico con datos científicos reales, integrando el aprendizaje con la práctica deportiva.

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La exposición "Futbol Con-ciencia" permanecerá abierta al público como una alternativa para que familias, estudiantes y aficionados al futbol disfruten de un recorrido donde el conocimiento y la pasión por el deporte se unen en un mismo espacio.