logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SÍ SE PUDO!

Fotogalería

¡SÍ SE PUDO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Inaugura exposición ´Futbol Con-ciencia´

Por Romario Ventura

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
A
Inaugura exposición ´Futbol Con-ciencia´
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes inauguró el pasado viernes la exposición temporal "Futbol Con-ciencia", una muestra interactiva que combina el deporte, la ciencia y la innovación con el propósito de despertar el interés de niñas, niños y jóvenes potosinos a través de experiencias educativas.

      La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Salón Mandarina y contó con la presencia de la directora del recinto, Dulce Valeria García Morúa, así como del exfutbolista de los Cachorros del Atlético Potosino, Rolando Jiménez, además de autoridades e invitados especiales.

      La exposición ofrece un recorrido por diversos elementos relacionados con el futbol, entre los que destacan playeras oficiales de la Selección Mexicana, de la Selección de Argentina, campeona del mundo, y del Atlético de San Luis, utilizada durante el histórico ascenso a la Primera División en 2019.

      Además del material exhibido, los visitantes podrán participar en diferentes módulos interactivos. Uno de los más llamativos permite medir la velocidad de los asistentes mediante una prueba diseñada para comparar su rendimiento físico con datos científicos reales, integrando el aprendizaje con la práctica deportiva.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La exposición "Futbol Con-ciencia" permanecerá abierta al público como una alternativa para que familias, estudiantes y aficionados al futbol disfruten de un recorrido donde el conocimiento y la pasión por el deporte se unen en un mismo espacio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Curazao consigue su primer punto mundialista ante Ecuador en México
      Curazao consigue su primer punto mundialista ante Ecuador en México

      Curazao consigue su primer punto mundialista ante Ecuador en México

      SLP

      El Universal

      El arquero Eloy Room fue clave para Curazao con 15 atajadas que evitaron la derrota ante Ecuador en el Mundial 2026.

      Hugo Sánchez se ilusiona con la Selección Mexicana en Mundial 2026
      Hugo Sánchez se ilusiona con la Selección Mexicana en Mundial 2026

      Hugo Sánchez se ilusiona con la Selección Mexicana en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      El exfutbolista resalta la importancia de disfrutar el Mundial 2026 como anfitriones.

      Holanda domina a Suecia y lidera el Grupo F en Houston
      Holanda domina a Suecia y lidera el Grupo F en Houston

      Holanda domina a Suecia y lidera el Grupo F en Houston

      SLP

      AP

      El seleccionador Ronald Koeman resaltó la confianza ganada tras el contundente triunfo neerlandés en el Mundial.

      Selección de Irán se hospeda en Tijuana para el Mundial
      Selección de Irán se hospeda en Tijuana para el Mundial

      Selección de Irán se hospeda en Tijuana para el Mundial

      SLP

      AP

      Aficionados de California y México muestran respaldo pese a tensiones políticas.