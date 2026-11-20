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Este jueves se presentaron las nuevas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Futbol Americano Potosí, ubicado dentro del Parque Tangamanga I, un espacio destinado a fortalecer la práctica y el desarrollo de este deporte en San Luis Potosí. El complejo cuenta con dos canchas, gradas dobles junto a la línea de juego, vestidores, área de baños y espacios para las distintas categorías.

En el evento se dieron cita integrantes de diferentes organizaciones del futbol americano potosino, entre ellas Buffalos San Luis, Jaguares San Luis y Rojos San Luis, además de representantes de equipos de Flag Football y otras modalidades de este deporte.

Como parte de las actividades, se realizaron entrenamientos en el nuevo campo con la participación de las categorías infantiles, así como de las ramas femeniles de Flag Football y Tackle, además de la categoría Baby, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y utilizar las instalaciones.

La jornada también contemplo un juego de exhibición entre los equipos Jaguares San Luis y Buffalos San Luis, encuentro que busco reunir a la comunidad del ovoide y mostrar la actividad deportiva que se desarrolla en la entidad.

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