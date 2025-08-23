logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Inició 2da. fase de Liga de Charrería Profesional

Por Romario Ventura

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Inició 2da. fase de Liga de Charrería Profesional

Todo está listo para la celebración de la Segunda Fase de la Liga de Charrería Profesional “Ron Huasteco Potosí”, que se desarrollará desde este viernes 22 al domingo 24 de agosto en el Lienzo Hermoso Cariño, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El programa contempla un total de nueve charreadas distribuidas en tres días. La actividad comenzará el viernes 22, con dos enfrentamientos: a las 15:30 horas Rancho El Pitayo de Querétaro, Gala de Monturas de Jalisco y Villa Oro de Querétaro; y a las 19:00 horas RG2 “A” de San Luis Potosí, Rancho Las Amazonas de Hidalgo y Puente de Zacatecas.

El sábado 23 se celebrarán tres charreadas. A las 12:00 horas competirán Rancho San José de Jalisco, Rancho San Carlos de San Luis Potosí y Trayresa de Tamaulipas; a las 15:30 horas los Tamaulipecos, Rancho El Laurel de Chiapas y RG2 “B” de San Luis Potosí; y a las 19:00 horas Unidos de Hidalgo, La Romana de Hidalgo, San Isidro Panabá de Yucatán y Grupo Violante de Guanajuato.

La jornada final será el domingo 24, con dos encuentros. Al mediodía se enfrentarán Tres Regalos de Quintana Roo, Regionales de Nopala San José Hidalgo y 3 Raules Marqués de San Luis Potosí. El cierre de la fase llegará a las 15:30 horas con Hacienda El Relicario Móvil de San Luis Potosí, Charros de Trayresa de Tamaulipas y Hacienda de Guadalupe de Nuevo León.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tripleta de Kane en goleada del Bayern
Tripleta de Kane en goleada del Bayern

Tripleta de Kane en goleada del Bayern

SLP

AP

Ana Herrera se corona en karate
Ana Herrera se corona en karate

Ana Herrera se corona en karate

SLP

Agencias

Conquistó la dorada en la Cat. -61 km y aseguró boleto a Lima 2027

Santos pierde la serie ante Astros
Santos pierde la serie ante Astros

Santos pierde la serie ante Astros

SLP

Romario Ventura

Los potosinos intentaron reaccionar, pero los de Jalisco consolidaron su dominio

Tri presenta convocatoria
Tri presenta convocatoria

Tri presenta convocatoria

SLP

El Universal

Javier Aguirre tendrá a su mando a 23 futbolistas de la Liga MX