Inició 2da. fase de Liga de Charrería Profesional
Todo está listo para la celebración de la Segunda Fase de la Liga de Charrería Profesional “Ron Huasteco Potosí”, que se desarrollará desde este viernes 22 al domingo 24 de agosto en el Lienzo Hermoso Cariño, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El programa contempla un total de nueve charreadas distribuidas en tres días. La actividad comenzará el viernes 22, con dos enfrentamientos: a las 15:30 horas Rancho El Pitayo de Querétaro, Gala de Monturas de Jalisco y Villa Oro de Querétaro; y a las 19:00 horas RG2 “A” de San Luis Potosí, Rancho Las Amazonas de Hidalgo y Puente de Zacatecas.
El sábado 23 se celebrarán tres charreadas. A las 12:00 horas competirán Rancho San José de Jalisco, Rancho San Carlos de San Luis Potosí y Trayresa de Tamaulipas; a las 15:30 horas los Tamaulipecos, Rancho El Laurel de Chiapas y RG2 “B” de San Luis Potosí; y a las 19:00 horas Unidos de Hidalgo, La Romana de Hidalgo, San Isidro Panabá de Yucatán y Grupo Violante de Guanajuato.
La jornada final será el domingo 24, con dos encuentros. Al mediodía se enfrentarán Tres Regalos de Quintana Roo, Regionales de Nopala San José Hidalgo y 3 Raules Marqués de San Luis Potosí. El cierre de la fase llegará a las 15:30 horas con Hacienda El Relicario Móvil de San Luis Potosí, Charros de Trayresa de Tamaulipas y Hacienda de Guadalupe de Nuevo León.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ana Herrera se corona en karate
Agencias
Conquistó la dorada en la Cat. -61 km y aseguró boleto a Lima 2027
Santos pierde la serie ante Astros
Romario Ventura
Los potosinos intentaron reaccionar, pero los de Jalisco consolidaron su dominio