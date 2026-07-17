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Orden contra Ruffo, por una investigación de un año: Sheinbaum

Rechazó que sea un "distractor" ante el caso de los audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila

Por El Universal

Julio 17, 2026 10:59 a.m.
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Claudia Sheinbaum Pardo/Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum Pardo/Foto: Archivo

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      Tras la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por supuesto huachicol fiscal, la presidenta

      dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que determinar la situación y rechazó que sea un "distractor" ante el caso de los audios de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

      "De acuerdo a lo que le han informado, ¿Hay elementos sólidos que apuntan a su responsabilidad en esta red de contrabando?", se le preguntó a Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 17 de julio en Tulum.

      "Lo tendría que determinar el juez de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, así funciona nuestro sistema penal acusatorio. La Fiscalía presenta pruebas ante el juez, y el juez determina si hay suficientes elementos para una orden de aprehensión.

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      "Y también determinará en el proceso, de acuerdo con lo que digan los abogados o el propio exgobernador si hay elementos suficientes para continuar el caso o no, o qué acciones deben tomarse, así funciona el sistema penal acusatorio", respondió.

      Aseguró que "hay los elementos suficientes en nuestro sistema" para que el primer gobernador de oposición pueda manifestar lo que a su derecho convenga.

      Ante el tema de los audios de la gobernadora por Morena de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la presidenta rechazó que el caso de Ruffo Appel sea un distractor.

      "No tiene nada que ver, porque son investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el gabinete de Seguridad; en este caso fue una acción de cuando se encuentran los tanques y a partir de ahí viene una investigación de un año, es una investigación de un año y son ocho órdenes de aprehensión, y otras.

      "Entonces, no tiene nada que ver con eso, y en todos los casos la Fiscalía tiene que actuar de manera imparcial, independientemente si es el caso de un exfuncionario público, funcionario público en funciones, debe de actuar de manera imparcial a partir de las pruebas que pueda tener para presentar ante un juez", declaró.

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