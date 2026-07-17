logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum pide a Marina del Pilar explicar audios

Nuevos audios atribuidos a la gobernadora revelan negociaciones con intermediarios estadounidenses

Por El Universal

Julio 17, 2026 10:07 a.m.
A
Sheinbaum pide a Marina del Pilar explicar audios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debe dar una explicación sobre los nuevos audios difundidos en los que presuntamente acuerda una reunión con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses en Panamá, relacionada con la cancelación de su visa.

      Declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre los audios

      En conferencia de prensa en Tulum, Quintana Roo, la mandataria federal señaló que no ha sostenido comunicación con la gobernadora sobre este tema y evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que solicite licencia al cargo.

      "No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar, pues una explicación de este tema", respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre las grabaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Nuevos audios ligados a Marina del Pilar

      Las declaraciones de la Presidenta se producen luego de que el periodista Héctor de Mauleón reveló en EL UNIVERSAL dos nuevas grabaciones atribuidas a Marina del Pilar Ávila Olmeda.

      En los audios, la mandataria estatal presuntamente negocia con supuestos intermediarios estadounidenses las condiciones para un encuentro relacionado con la revocación de su visa.

      De acuerdo con la publicación, en una de las conversaciones un presunto intermediario informa que la reunión fue autorizada para finales de agosto en Panamá, decisión que habría sido tomada por autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Estado de Estados Unidos, al considerar ese país como un "territorio neutral" para realizar el encuentro.

      La difusión de estos audios ocurrió un día después de que la propia gobernadora anticipó que "seguramente seguirían apareciendo más fragmentos" de sus conversaciones.

      LEA TAMBIÉN

      "La migración no debe criminalizarse", insiste Sheinbaum

      El gobierno mexicano brinda apoyo a la familia del inmigrante y suma el caso a sus gestiones diplomáticas con EE.UU.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum pide a Marina del Pilar explicar audios
      Sheinbaum pide a Marina del Pilar explicar audios

      Sheinbaum pide a Marina del Pilar explicar audios

      SLP

      El Universal

      Nuevos audios atribuidos a la gobernadora revelan negociaciones con intermediarios estadounidenses

      Ruffo Appel, relacionado con decomiso histórico de ferrotanques: FGR
      Ruffo Appel, relacionado con decomiso histórico de ferrotanques: FGR

      Ruffo Appel, relacionado con decomiso histórico de ferrotanques: FGR

      SLP

      SinEmbargo.mx

      Se desmanteló lo que calificó como la más grande red de contrabando de combustible

      Explica Harfuch órdenes contra red de huachicol del caso Ruffo
      Explica Harfuch órdenes contra red de huachicol del caso Ruffo

      Explica Harfuch órdenes contra red de huachicol del caso Ruffo

      SLP

      El Universal

      Omar García Harfuch informó que la investigación sobre la red de huachicol fiscal continúa y que se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión.

      Ataque a tiros deja 3 heridos en CDMX
      Ataque a tiros deja 3 heridos en CDMX

      Ataque a tiros deja 3 heridos en CDMX

      SLP

      El Universal