Muere conductor de tráiler en volcadura sobre la 57

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El conductor de un tráiler perdió la vida al volcar en la carretera 57, cerca de Santa María Del Río. El reporte se recibió después de las 22:00 horas del jueves.

El tráiler circulaba con dirección de Querétaro a San Luis Potosí, al llegar a la curva del kilómetro 151, a la altura de la comunidad del Cerrito, el conductor pierde el control hacia su izquierda, para caer al desnivel que divide ambos carriles y, en el lugar, el conductor pierde la vida.

Al sitio arribaron paramédicos, que al valorar al conductor lo encontraron sin signos vitales. Elementos de la Guardia Nacional aseguran el área.

Posteriormente policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) inician con el levantamiento del cuerpo.

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