AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Invita Liga Diamante a la Gala de Atletismo

Por Romario Ventura

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Invita Liga Diamante a la Gala de Atletismo

La Liga Diamante de Atletismo de San Luis Potosí confirmó la realización de la Novena Gala de Atletismo 2025, evento que pondrá fin a una de las temporadas más destacadas del atletismo potosino. La competencia se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, a partir de las 08:00 horas, en el Estadio “Plan de San Luis” del CEDETAR.

El evento reunirá a más de 200 atletas que participarán desde las categorías Promocionales (3 a 9 años) hasta la división Máster (30 años en adelante), reafirmando el carácter incluyente y formativo de esta liga.

Con nueve galas anuales, además del Gran Prix Potosí y el Gran Prix Máster, la Liga Diamante se ha consolidado como la organización con mayor actividad competitiva en el estado. Su modelo garantiza eventos constantes a lo largo del año y promueve el desarrollo integral de atletas desde edades tempranas.

Entre sus pilares destacan las tres categorías promocionales, diseñadas para que niñas y niños de 3 a 9 años se inicien en el atletismo a través de circuitos motrices seguros, dinámicos y formativos. Esta estructura fomenta el gusto por el deporte y refuerza habilidades fundamentales para su crecimiento atlético.

Además, la liga mantiene uno de sus sellos característicos: permitir a cada atleta competir en tres pruebas individuales con una sola inscripción, promoviendo así la versatilidad, la experiencia multievento y la participación activa.

Para esta Novena Gala, la Liga Diamante presentará medallas especiales, diseñadas exclusivamente para reconocer el esfuerzo, constancia y compromiso de los deportistas durante toda la temporada 2025. “La Liga Diamante es un espacio de formación, competencia y comunidad, y seguiremos trabajando para llevar más oportunidades a todos los atletas de San Luis Potosí”, aseguró el director de la liga, Mtro. José Sergio Martínez Tovar.

