Invitan a "Corriendo por Nuestros Héroes"

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Este martes presentaron y convocaron a la próxima carrera atlética con causa del Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí de nombre "Corriendo por Nuestros Héroes" 2026 a correrse en las distancias de 5 y 15 kilómetros, el próximo domingo 13 de septiembre en punto de las 7:00 horas con salida y meta en la Estación de Bomberos Metropolitanos en Av. Mariano Jiménez No. 810.

La lid atlética tendrá un costo de inscripción de $400 pesos mexicanos el cual el kit del corredor incluye: playera oficial, medalla conmemorativa, número de competidor con chip de cronometraje e hidratación. A los corredores interesados podrán registrarse en la página: https://epicevent.com.mx/.../corriendo-por-nuestros.../ . O en físico en la propia estación de bomberos.

Cada inscripción representa un apoyo directo para fortalecer las labores del Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, contribuyendo a que nuestros elementos cuenten con mejores herramientas para atender emergencias y brindar un servicio de calidad a la comunidad.

Durante la presentación también estuvieron presentes el comandante Adolfo Benavente y Eduardo Muñoz, presidente del Patronato de Bomberos, Rubén Benavente, regidor de la capital y bombero voluntario.

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Los asistentes podrán tomarse fotografías con los elementos del cuerpo de emergencias y participar en diferentes actividades, buscando que la jornada sea una experiencia familiar y de acercamiento con los bomberos potosinos.

Los organizadores buscan que "Corriendo por Nuestros Héroes" no sea un evento aislado, sino que pueda institucionalizarse y realizarse año con año, convirtiéndose en una carrera que permita mantener el respaldo de la sociedad hacia el Heroico Cuerpo de Bomberos.