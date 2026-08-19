Invitan a "Corriendo por Nuestros Héroes"
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Este martes presentaron y convocaron a la próxima carrera atlética con causa del Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí de nombre "Corriendo por Nuestros Héroes" 2026 a correrse en las distancias de 5 y 15 kilómetros, el próximo domingo 13 de septiembre en punto de las 7:00 horas con salida y meta en la Estación de Bomberos Metropolitanos en Av. Mariano Jiménez No. 810.
La lid atlética tendrá un costo de inscripción de $400 pesos mexicanos el cual el kit del corredor incluye: playera oficial, medalla conmemorativa, número de competidor con chip de cronometraje e hidratación. A los corredores interesados podrán registrarse en la página: https://epicevent.com.mx/.../corriendo-por-nuestros.../ . O en físico en la propia estación de bomberos.
Cada inscripción representa un apoyo directo para fortalecer las labores del Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, contribuyendo a que nuestros elementos cuenten con mejores herramientas para atender emergencias y brindar un servicio de calidad a la comunidad.
Durante la presentación también estuvieron presentes el comandante Adolfo Benavente y Eduardo Muñoz, presidente del Patronato de Bomberos, Rubén Benavente, regidor de la capital y bombero voluntario.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los asistentes podrán tomarse fotografías con los elementos del cuerpo de emergencias y participar en diferentes actividades, buscando que la jornada sea una experiencia familiar y de acercamiento con los bomberos potosinos.
Los organizadores buscan que "Corriendo por Nuestros Héroes" no sea un evento aislado, sino que pueda institucionalizarse y realizarse año con año, convirtiéndose en una carrera que permita mantener el respaldo de la sociedad hacia el Heroico Cuerpo de Bomberos.
no te pierdas estas noticias
Emilio Azcárraga apoya regreso del ascenso y descenso en México
El Universal
El empresario señala que la viabilidad económica es clave para implementar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.
FMF rinde homenaje a árbitros mexicanos del Mundial 2026
El Universal
El comisionado Mikel Arriola destacó la confianza y calidad del arbitraje mexicano en la Copa del Mundo.
Erik Lira espera la oferta del Mónaco
El Universal
El mediocampista mexicano está cerca de concretar su transferencia