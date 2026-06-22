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Invitan a participar en la Copa NABBA San Luis

Por Romario Ventura

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a participar en la Copa NABBA San Luis
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      La profesora Susana Rodríguez hizo una invitación a todos los amantes del fisicoculturismo para participar en la Copa NABBA San Luis 2026, evento que se llevará a cabo el próximo 28 de junio en el Auditorio Plutarco Elías Calles, donde se espera la participación de competidores de diferentes categorías y edades.

      La organizadora informó que las actividades comenzarán desde las 10:00 horas con el proceso de inscripciones y apertura del recinto, mientras que la competencia iniciará oficialmente a las 13:00 horas.

      Rodríguez destacó que el certamen contará con categorías para todas las divisiones, incluyendo competencias infantiles para participantes desde los tres años de edad, además de las categorías femeniles de bikini, wellness, figura y sport model, así como divisiones para principiantes, novatas y diferentes rangos de edad.

      Uno de los principales atractivos del evento será que los campeones absolutos de las categorías Bikini y Bodybuilding obtendrán su clasificación para representar a San Luis Potosí en la Copa NABBA Nacional, que se celebrará el próximo 25 de julio en Puerto Escondido, donde enfrentarán a los mejores exponentes del país.

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      La organizadora resaltó que, además de la competencia, los participantes recibirán premios otorgados por los patrocinadores del evento, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y dedicación de los atletas.

      Los interesados en obtener mayores informes sobre la Copa NABBA San Luis 2026 pueden comunicarse al teléfono 444 419 0217, donde recibirán información sobre inscripciones, categorías y requisitos para participar en esta tradicional competencia de fisicoculturismo.

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