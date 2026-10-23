Isaac del Toro en el top 3 del Mundo

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El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó entre los tres mejores corredores del mundo en la clasificación individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI), de acuerdo con la actualización del 13 de octubre de 2026, que lo ubicó en el tercer puesto con 5,806.46 puntos.

El pedalista originario de Ensenada, Baja California, se situó detrás del esloveno Tadej Pogacar, líder del ranking con 9,331.75 unidades, y del belga Remco Evenepoel, quien ocupó la segunda posición con 7,066.61 puntos.

Con este resultado, Del Toro confirmó su presencia entre las principales figuras del ciclismo internacional y compartió los primeros lugares de la clasificación con su compañero del UAE Team Emirates XRG, Pogacar, quien encabezó la tabla individual.

El equipo UAE Team Emirates XRG también concluyó la temporada en la cima del ranking mundial por escuadras. Con 30,982.1 puntos, superó al Red Bull-BORA-hansgrohe, que sumó 25,464.59, y al Team Visma | Lease a Bike, con 23,129.25 unidades.

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La escuadra emiratí consolidó así su dominio colectivo, respaldada por los resultados de sus principales corredores, entre ellos Pogacar y el mexicano Del Toro.

A sus 22 años, el ciclista bajacaliforniano protagonizó una campaña destacada en las principales competencias del calendario internacional. Uno de sus resultados más importantes llegó en el Tour de Francia 2026, donde terminó en el tercer lugar de la clasificación general y conquistó el maillot blanco como el mejor corredor joven.

El resultado representó un hito para el ciclismo mexicano, al convertirse en el primer representante del país en subir al podio general de la ronda francesa.

Otro de sus triunfos destacados fue la victoria en el Gran Premio Ciclista de Montreal, el 13 de septiembre. Del Toro se impuso al francés Paul Seixas en el esprint final y se convirtió, con 22 años y 290 días, en el ganador más joven en la historia de la competencia.

Estos resultados consolidaron al llamado "Torito" como uno de los nombres más destacados del ciclismo de ruta y reforzaron su posición entre la élite mundial.