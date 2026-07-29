Jared Leto se defiende de acusaciones de conducta sexual inapropiada

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El músico y actor estadounidense Jared Leto respondió a las acusaciones de conducta sexual inapropiada que recoge el documental de la BBC "Jared Leto: The Dark Side of Hollywood", en el que varias mujeres lo señalan de presuntos abusos.

En declaraciones a Page Six, el líder de 30 Seconds to Mars negó las declaraciones: "Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida".

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Asimismo, calificó las acusaciones de "absoluta y categóricamente falsas".Las nuevas denuncias llegan menos de un año después de que Air Mail publicara un reportaje en el que otras nueve mujeres lo señalaron por presunta conducta sexual inapropiada. En aquel momento, el ganador del Oscar también rechazó categóricamente los señalamientos.Los testimonios que reúne el documentalDe acuerdo con la BBC, diez mujeres participaron en el documental, nueve de las cuales relatan públicamente su historia por primera vez. También aparecen dos hombres que trabajaron con Leto, quienes aseguraron que parte del personal se sentía incómodo por la forma en que el actor interactuaba con adolescentes.Cuatro de las mujeres denunciaron presuntas agresiones cuando eran adolescentes. Una de ellas aseguró que el presunto abuso ocurrió en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra declaró que mantuvo relaciones sexuales con el actor en California cuando también tenía 17 años y sostuvo que él habría restado importancia a una conversación sobre la edad de consentimiento.Otra denunciante afirmó que Leto la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años, después de que la dejaran a solas con él en una habitación de hotel.Una cuarta mujer aseguró que el actor utilizó su estatus de celebridad para realizarle llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años. También afirmó que posteriormente recibió un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar sobre la relación que mantuvo con Leto, documento que decidió no firmar.Otra denunciante aseguró que conoció al cantante durante un festival de música cuando tenía 14 años y que, tras ese encuentro, dejó de asistir a conciertos.Taylor recordó que acudió al evento junto a su madre en 2005, cuando 30 Seconds to Mars ofrecía una sesión para convivir con sus seguidores y firmar autógrafos.Según su testimonio, extendió su camiseta para que Leto la firmara en una manga o sobre el abdomen; sin embargo, él puso su firma sobre sus pechos y le dijo: "Tienes un buen busto". Después, aseguró, el músico pidió a un guardaespaldas que la llevara entre bastidores. Su madre, quien presenció lo ocurrido, lo confrontó, pero él reaccionó con indiferencia. "La miró y dijo: 'Sigues teniendo un buen busto'. Simplemente no le importaba", relató.Todas ellas afirmaron haber conocido al cantante entre 2009 y 2016, cuando él tenía entre 30 y 40 años.El año pasado, Allie Teilz, DJ originaria de Los Ángeles, aseguró en redes sociales que presuntamente había sido agredida por Leto cuando tenía 17 años. Tras su testimonio, otras mujeres hicieron públicas acusaciones similares.