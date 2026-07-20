Isaac del Toro sube al podio

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Este domingo, Isaac del Toro terminó en el tercer lugar de la Etapa 15 del Tour de Francia. Pese a que estuvo involucrado en una caída, el ciclista mexicano logró recuperarse para subir al podio junto con el belga Remco Evenepoel y el esloveno Tadej Pogacar. De momento, el "Torito" ocupa el tercer lugar en la clasificación general: "Después de hoy creo que es posible".

El oriundo de Ensenada, Baja California, terminó el recorrido de 183.9 kilómetros en un tiempo de cuatro horas, veintitrés minutos y quince segundos que le permitieron recuperar el Maillot Blanco. Es decir, el jersey que se le otorga al mejor participante de la tabla que sea menor de 26 años.

La caída sucedió a veinticuatro kilómetros de la meta, cuando el danés Jonas Vingegaard perdió el control e irrumpió en los caminos del estadounidense Sepp Kuss, el australiano Jai Hindley, el mexicano Isaac del Toro y el austriaco Felix Grossschartner. El incidente obligó a que Vingegaard abandonara la Etapa 15 de la competición francesa.

"Realmente es una lástima. Es un gran campeón y seguramente hoy tenían un gran plan como equipo. Es un sentimiento de lástima por él. [...] Decidí caer porque, si no, iba a caer sobre Tadej [Pogacar]. Suerte que no me pasó nada grave y pude continuar", aseveró Del Toro para los micrófonos del medio Eurosport España.

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Aún con las molestias físicas que sufrió después del incidente, Isaac del Toro concluyó la Etapa 15 separado por seis segundos del primer lugar, propiedad de Remco Evenepoel (04h 23´ 09´´). El segundo puesto quedó en manos de Tadej Pogacar (04h 23´ 09´´), su compañero en el equipo UAE Team Emirates-XRG.

"Tenía un dolor extra durante la subida final, pero estoy muy feliz y muy agradecido con el equipo, ya que se comprometió conmigo. Casi lo logramos, a pesar de todo. [...] No me sentía tan cómodo, entonces probé. Creo que no fue la decisión más inteligente, pero dadas las circunstancias en las que estaba, creo que se permite cometer un error. Estoy feliz por cómo se hicieron las cosas, pero siempre se pueden hacer mejor", concluyó el ciclista mexicano.

Si bien prefiere dejarse llevar al ritmo de la histórica competición francesa, el "Torito" reconoció que es posible subir al podio definitivo del Tour de Francia porque, después de la caída de Jonas Vingegaard, escaló al tercer lugar de la clasificación general.

Tras un día de descanso, la Etapa 16 se disputará el 21 de julio y recorrerá 21.6 kilómetros de Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains.