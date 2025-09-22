Italia retiene corona en Billie Jean King Cup

SHENZHEN.- Jasmine Paolini venció a Jessica Pegula en el cuarto punto de partido para que Italia conquistara la Copa Billie Jean King con una contundente victoria el domingo sobre Estados Unidos.

Italia ganó ambos partidos individuales en sets corridos, lo que significó que no fue necesario un partido de dobles decisivo. Paolini, octava en la clasificación mundial, venció por 6-4, 6-2 a Pegula, séptima del ranking, después de Elisabetta Cocciaretto (91) rompió tres veces el servicio de Emma Navarro para ganar 6-4, 6-4.

Paolini rompió el servicio de Pegula con un revés a dos manos por la línea para llevarse el primer set y acercar a Italia al éxito en el Shenzhen Bay Sports Center Arena en China.

Pero cuando Paolini servía para el partido con 5-1, vaciló un poco. Pegula salvó tres puntos de partido y luego dos errores no forzados de Paolini permitieron a Pegula recuperar el servicio para quedar 5-2 abajo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Poalini —subcampeona del Abierto de Francia y Wimbledon el año pasado —ganó un cuarto punto de partido con un fuerte derechazo y aprovechó para ganar cuando el revés a dos manos de Pegula tocó la red y cayó fuera.

Paolini levantó los brazos en el aire, luego se acercó para abrazar a sus compañeras de equipo. Todos los miembros del personal se unieron a ellas en la cancha mientras bailaban en círculo antes de celebrar con los aficionados italianos vestidos de azul y ondeando banderas.

Italia contaba con una pareja de dobles de campeonas olímpicas, Paolini y Sara Errani, quienes también ganaron juntas el Abierto de Francia en dobles este año. Se habrían enfrentado a Pegula y a la jugadora de dobles mejor clasificada, Taylor Townsend, en lo que podría haber sido un emocionante partido decisivo por el trofeo.

La Copa BJK anteriormente se conocía como la Copa Fed, y Estados Unidos es el equipo más exitoso con 18 títulos, pero no ha ganado desde 2017.