Italia sueña con clasificar

Italia se llevó el triunfo ante Estonia con un marcador de 1-3. Los dirigidos por Gennaro Gattuso obtuvieron tres puntos clave para aspirar todavía al primer puesto para clasificar directamente al Mundial 2026.

Con 12 unidades, la Azzurri permanece en segundo puesto de su grupo en las Clasificatorias Mundialistas, lo que los mantiene con vida para conseguir el boleto a la justa que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, Noruega registra 18 puntos y es líder del grupo, pero Italia todavía tiene tres partidos restantes y uno de ellos es frente a los nórdicos, por lo que tienen posibilidades de arrebatarles el primer puesto, aunque dependerá de otros factores para que eso suceda.

Moise Kean abrió el marcador rápidamente al minuto 4, pero poco tiempo después salió de la cancha. Italia sofocó a Estonia y Mateo Retegui tuvo la posibilidad de extender con un penalti, pero erró su cobro.

Retegui se redimió poco tiempo después con una anotación que sirvió para relajar al equipo de Gattuso, el cual está obligado a clasificar a la Copa del Mundo, luego de ausentarse en dos justas consecutivas (Rusia 2018 y Qatar 2022).

Después de muchos intentos frente al arco, Italia logró el tercer gol del partido gracias a Francesco Esposito. Estonia consiguió el descuento luego de una distracción del nuevo arquero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma. El anotador fue Rauno Sappinen.

Italia mantuvo el control del encuentro de principio a fin, por lo que los últimos minutos fueron trámite e incluso con algunos intentos de buscar el cuarto que extendiera todavía más la ventaja.

La Azzurri continúa con el sueño y objetivo de clasificar directo a la Copa del Mundo 2026, algo que representaría mucho para Italia tras quedar fuera en las últimas dos ediciones, lo que en su momento fue sorpresa al tratarse de una Selección histórica.