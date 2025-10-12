Gauff y Pegula se citan en la final

WUHAN.- Coco Gauff superó siete dobles faltas para vencer a Jasmine Paolini y enfrentará a su compatriota Jessica Pegula en la final del Abierto de Wuhan, después de que la estadounidense de 31 años pusiera fin a la racha ganadora de la número uno del mundo Aryna Sabalenka, en el torneo.

Gauff superó el sábado 6-4, 6-3 a Paolini ganando la batalla de quiebres convertidos 7 a 5, ya que ambas jugadoras del Top 10 tuvieron problemas con sus juegos de servicio.

La tercera clasificada se recuperó de tres quiebres en el segundo set, lo que incluyó una racha de cinco dobles faltas consecutivas, y ganó los últimos cuatro juegos para avanzar a la final.

“Hice lo que necesitaba para avanzar”, aseguró Gauff.

La tenista de 21 años, que cambió de entrenador de servicio en agosto, lidera el circuito femenino esta temporada con 378 dobles faltas, más de 120 más que la siguiente jugadora.

Pero también destacó en otra estadística: sus 13 victorias sobre jugadoras del Top 10 en torneos WTA 1000 son la mayor cantidad de cualquier jugadora antes de cumplir 22 años desde 2009, según datos proporcionados por el circuito.

Paolini, quinta clasificada del torneo, eliminó en los cuartos de final a la campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, y ha ganado sus tres partidos anteriores contra Gauff, todos jugados esta temporada.

EL REINADO DE SABALENKA EN WUHAN TERMINA

Pegula ganó un emocionante partido 2-6, 6-4, 7-6 (2) para establecer una final completamente estadounidense y poner fin a la racha de 20 victorias consecutivas de Sabalenka en Wuhan.

La sexta clasificada estaba abajo 2-5 en el set final antes de ganar cuatro juegos consecutivos. Sabalenka luego salvó dos puntos de partido para forzar el desempate.

Sabalenka ganó el Abierto de Wuhan en 2018 y 2019 y luego nuevamente en 2024 después de que el evento regresara al circuito.

Pegula tiene una ventaja de 4-2 sobre Gauff en enfrentamientos directos.