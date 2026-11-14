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Jackson será baja de 6-10 semanas

Se somete a una cirugía de pulgar, irá a la lista de reservas lesionados

Por AP

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Jackson será baja de 6-10 semanas
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      OWINGS MILLS.- El entrenador de los Ravens de Baltimore Jesse Minter indicó el viernes que el quarterback Lamar Jackson se está recuperando de una fractura y dislocación del pulgar, algo que normalmente se tarda de seis a 10 semanas en sanar.

      Jackson se lesionó durante un partido de la Semana 8 contra Buffalo. Esta fue la primera vez que Minter y los Ravens ofrecieron detalles específicos sobre la lesión. La actualización llegó en forma de un comunicado en redes sociales, y Minter advirtió que los plazos son difíciles de predecir.

      "Lamar está bien mientras se recupera de la lesión de pulgar fracturado y dislocado que sufrió en la Semana 8. Los plazos de recuperación son difíciles de predecir, pero lesiones como esta que requieren cirugía normalmente tardan entre 6 y 10 semanas en sanar. Está haciendo todo lo que puede para volver, y dejaremos que su progreso marque el momento de su regreso. Estamos comprometidos a rendir nuestro mejor nivel durante la segunda mitad de la temporada", afirmó Minter.

      Baltimore (4-5) recibirá a los Chargers de Los Ángeles, un rival sin victorias, lunes por la noche. Los Ravens adquirieron mediante canje a Jacoby Brissett, quien está listo para convertirse en su cuarto mariscal de campo titular distinto en un lapso de cuatro partidos. Tyler Huntley, quien era el suplente de Jackson, está en la lista de reservas lesionados por un problema en un dedo del pie.

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