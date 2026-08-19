Jaguares SL hace una temporada histórica

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Jaguares Academy Football vivió el pasado sábado una jornada que quedará marcada en la historia reciente de la organización, al disputar cuatro finales de la Temporada Infantil 2026 de Football Alliance México, con un saldo de dos campeonatos y dos subcampeonatos.

Las categorías Águilas U15, Liebres U9, Cocodrilos U13 y Venados U11 llegaron a la disputa por el título, protagonizando encuentros cargados de emoción, dramatismo y competitividad. La jornada comenzó a las 10:00 horas con la final de la categoría Águilas U15 ante Titanes de León.

El conjunto visitante tomó rápidamente la iniciativa y consiguió dos anotaciones durante el primer cuarto, colocando a Jaguares contra las cuerdas. Sin embargo, el equipo respondió con carácter y realizó los ajustes necesarios para darle la vuelta al encuentro. Jaguares dominó los tres cuartos restantes y terminó imponiéndose 22-12, para conquistar el campeonato de la categoría.

La segunda alegría llegó con las Liebres U9, quienes protagonizaron una espectacular final frente a Titanes. El encuentro terminó convertido en un auténtico intercambio de anotaciones, con ambos equipos peleando hasta los últimos segundos. Titanes tenía una ventaja de apenas dos puntos cuando quedaban aproximadamente 20 segundos en el reloj.

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Fue entonces cuando un jugador de Jaguares protagonizó una escapada de más de 45 yardas, consiguiendo la anotación que cambió el rumbo del partido y permitió a los potosinos conquistar el campeonato por marcador de 39-37.

Los Cocodrilos U13 también llegaron a la final ante Titanes y estuvieron cerca de conquistar el campeonato. Jaguares consiguió una jugada decisiva en los últimos segundos, cuando un safety al quarterback de Titanes, a falta de aproximadamente 10 segundos, parecía inclinar la balanza definitivamente a su favor. Sin embargo, una situación administrativa relacionada con el mínimo de jugadores requerido determinó el resultado oficial y dejó a los potosinos con el subcampeonato 2026.

El último compromiso correspondió a los Venados U11, quienes se enfrentaron a Espartanos, conjunto que llegó a la final como invicto y considerado uno de los principales protagonistas del torneo. Jaguares tuvo un complicado encuentro y terminó cayendo 28-0, pero mantuvo la actitud y la entrega hasta el último silbatazo para quedarse con el subcampeonato. Para esta generación, la final representó una experiencia de aprendizaje y la oportunidad de competir frente a uno de los equipos más fuertes de la temporada.