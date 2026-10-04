Aryna Sabalenka queda eliminada en Abierto China en Beijing

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BEIJING (AP) — Aryna Sabalenka quedó eliminada en la tercera ronda del Abierto de China al perder el domingo en sets corridos ante la checa Nikola Bartunkova.

Eliminación de Sabalenka y caída de preclasificadas

En el cuadro masculino, Novak Djokovic mantuvo su récord perfecto en el torneo con una victoria por 4-6, 6-4, 6-4 sobre el campeón del Abierto de Estados Unidos, Alexander Zverev, en los cuartos de final.

Bartunkova, número 34 del ranking, derrotó a la campeona de cuatro títulos de Grand Slam por 6-4, 6-3 en poco más de una hora y media, lo que dejó al torneo sin sus dos principales preclasificadas en la primera semana.

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Elena Rybakina, recién coronada número 1 del mundo, fue eliminada del torneo el sábado y ahora se suma Sabalenka, segunda clasificada, entre las eliminadas en los primeros días del torneo WTA 1000 en Beijing.

Sabalenka, a quien Rybakina le impidió lograr un tricampeonato en el Abierto de Estados Unidos el mes pasado, desperdició cinco puntos de quiebre en el primer set mientras continuaban sus históricas dificultades en Beijing. La bielorrusa de 28 años nunca ha pasado de los cuartos de final en el torneo.

"Antes que nada, me enfoqué en mí misma, en estar tranquila", dijo Bartunkova. " Y Aryna, ella es grandiosa, es una leyenda, es campeona de Grand Slam. Así que, sí, estoy muy feliz de haber ganado el partido... No soy una chica que celebre demasiado".

Bartunkova jugará a continuación contra la austriaca Sinja Kraus, de 24 años, quien antes derrotó por 6-1, 6-4 a Dayana Yastremska.

Mirra Andreeva, quinta preclasificada, avanzó con facilidad a la cuarta ronda con una victoria por 6-4, 6-1 sobre Polina Kudermetova. La ganadora de este año del Abierto de Francia conectó seis aces y aprovechó cinco de sus siete oportunidades de quiebre para arrollar a su rival uzbeka en apenas 68 minutos.

Djokovic mantiene récord y avanza a semifinales

Djokovic busca ganar su séptimo título del Abierto de China y ahora tiene marca de 32-0 en Beijing, superando el inicio de 31-0 de Rafael Nadal en el Abierto de Francia como el mejor arranque en un torneo de nivel tour en la era Abierta.

El serbio comenzó lento, perdió su servicio en el juego inicial del partido y finalmente cedió el primer set, pero se recuperó para llevarse los dos siguientes y asegurar la victoria.

"Le di un quiebre temprano y luego fue difícil volver en el primer set", dijo Djokovic. "Tuve un par de puntos de quiebre cuando él estaba sacando para el set con 5-4, pero no los aproveché, pero de algún modo ya sentía desde la mitad del primer set que estaba empezando a encontrar un buen ritmo".

Djokovic jugará a continuación contra Daniil Medvedev en las semifinales.

Antes, Hubert Hurkacz venció por 7-6 (2), 6-2 a Karen Khachanov y se enfrentará a Alex de Minaur, quien derrotó a Andrey Rublev por 1-6 , 6-2, 6-3, en la otra semifinal.