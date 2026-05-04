Jardine promete un América "con huevos" en CU

Sin miedo al reto que le espera en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el estratega André Jardine confía en que América se adueñará del Clásico Capitalino y avanzará a las semifinales del Clausura 2026 con "huevos".

"Es una cancha que conocemos bien. [...] Somos América. Vamos a representar a este club y este escudo con toda la energía. Con la personalidad que nos distingue. Con las ganas y con los ´huevos´. Perdón la palabra, pero será un América a la altura de la institución que defendemos. Vamos a buscar el pase a donde sea el partido", aseveró Jardine en conferencia de prensa.

Después de que los goles de Isaías Violante, Henry Martín y Alejandro Zendejas rescataron el empate (3-3) ante Pumas en el partido de ida de los Cuartos de Final del torneo, el técnico brasileño aseguró que se siente satisfecho con el desempeño de los azulcremas.

Sin embargo, negó las palabras de Efraín Juárez: no considera que Pumas fue el "único equipo sobre la cancha". Ni tampoco se sintió ofendido porque el director técnico de los auriazules abandonó la cancha sin despedirse de él una vez que terminó el duelo en el Estadio Banorte, antes llamado Azteca.

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"Si me muestran una estadística en la que Pumas superó al América, puedo darle tal vez la razón a Efraín [Juárez]", sentenció el timonel.

El boleto a las semifinales del Clausura 2026 se definirá el próximo domingo, 10 de mayo, una vez que caiga la noche en Ciudad Universitaria.

"Hicimos una demostración de fuerza y de creer en nosotros. [...] Por muy poco no conseguimos dar la vuelta, pero siendo un partido completamente abierto, nuestros equipos tendrán sus chances", concluyó Jardine.

Referente a las ausencias de los futbolistas azulcremas, el estratega adelantó que Brian Rodríguez podría regresar para el duelo que se vivirá en Ciudad Universitaria.

"Lamentablemente tuvo algo en el gemelo. Nada tan preocupante, pero meterlo hoy es arriesgado. Podríamos generar una lesión. Puede entrenar. Es la expectativa. Seguramente va a estar en la vuelta", aseveró Jardine.

Además de que Cristian Borja podría perderse el resto de la Liguilla, adelantó que la situación de Sebastián Cáceres es compleja. Ambos abandonaron la cancha del "Coloso de Santa Úrsula", durante el encuentro ante Pumas.