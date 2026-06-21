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Jérémy Doku se perderá el partido contra Irán

Por AP

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Jérémy Doku se perderá el partido contra Irán
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      INGLEWOOD.- El belga Jérémy Doku se perderá el partido del domingo contra Irán el domingo en el Mundial debido a una enfermedad.

      La selección belga descartó el sábado al extremo del Manchester City para el encuentro en el estadio SoFi, en el área de Los Ángeles.

      Doku fue titular en el debut de Bélgica el lunes pasado y jugó hasta los 86 minutos del empate 1-1 con Egipto. Según reportes, Doku abandonó antes de tiempo un entrenamiento por problemas respiratorios durante la semana previa al partido inaugural.

      Doku ha estado en el centro de atención en los últimos días después de decirles a los periodistas que planeaba dejar el equipo si fuera necesario por el nacimiento de su primer hijo durante el torneo. La esposa de Doku tiene fecha probable de parto a inicios de julio, durante las rondas de eliminación directa.

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      Bélgica ocupa el décimo puesto en el ranking mundial de la FIFA, pero necesita un buen resultado contra Irán para mantenerse encaminada a ganar su grupo. Los Diablos Rojos cierran la fase de grupos contra Nueva Zelanda el viernes.

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