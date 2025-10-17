Joe Flacco gana el duelo de veteranos

Chicago.- Joe Flacco, ‘quarterback’ de 40 años de los Cincinnati Bengals, ganó este jueves el duelo de veteranos contra Aaron Rodgers, ‘QB’ de los Pittsburgh Steelers a sus 41 años, y lideró la vibrante victoria por 33-31 en el partido que abrió la semana 7 de la NFL.

Los Steelers tuvieron una tempranera ventaja de diez puntos y los Bengals estuvieron a punto de desperdiciar diez unidades de ventaja en el cuarto período, antes de que Flacco liderara un brillante ‘drive’ final que llevó al gol de campo de Evan McPherson con siete segundos por jugar.

El Paycor Stadium de Cincinnati albergó un partido espectacular y un cruce entre dos leyendas de la NFL como Flacco y Rodgers, ambos ganadores de un Súper Bowl, que no defraudaron.

Joe Burrow, el titular habitual de los Bengals, siguió el encuentro desde el banquillo de su equipo, pendiente de su recuperación por una lesión en un dedo del pie izquierdo.

Flacco, en su vigésimo quinto partido contra los Steelers, todo un récord en la NFL, lanzó para 32 yardas (31 de 47 en pases), con tres pases de anotación y sin interceptaciones.

Su gran socio fue Ja’Marr Chase, un auténtico tormento para la defensa de los Steelers. Acabó con 16 recepciones para 161 yardas y un ‘touchdown’.

En los Steelers, Rodgers lanzó para 249 yardas (23 de 44 en pases), con cuatro pases de ‘touchdown’ y dos interceptaciones. Su línea de 68 yardas para Pat Freiermuth había dado ventaja 31-30 a los Steelers con 2.21 en el cronómetro del cuarto período, pero no fue suficiente.

Los Steelers tienen ahora un balance de 4-2 en el norte de la AFC. Los Bengals se reactivaron tras cuatro derrotas seguidas y tienen ahora un balance de 3-4.

La reacción de los Bengals fue contundente tras el gran arranque de los Steelers, que se pusieron arriba 10-0 con un pase de ocho yardas para la anotación de Jonnu Smith y un gol de campo de Chris Boswell desde las 41 yardas.

Joe Flacco dio un paso al frente y lideró un parcial de 20-0 de los Bengals, con dos pases de anotación espectaculares. Encontró una línea de ocho yardas para Chase y una de 28 para la gran recepción de Tee Higgins. El pie de Evan McPherson completó ese parcial para dar ventaja 20-10 a los Bengals.

Se abrió entonces un intercambio de golpes en el Paycor Stadium. Rodgers dio su segundo pase de anotación, de 19 yardas para Pat Freiermuth, y conectó su tercero con una línea de dos para Darnell Washington.

Flacco entregó a Noah Fant un pase de ‘TD’ de cinco yardas y McPherson siguió infalible con el pie para mantener a los Bengals arriba 30-24 a mediados del cuarto período.

El ‘show’ de los ‘quarterback’ no terminaría. Porque Rodgers dirigió un drive de 58 yardas en apenas 25 segundos que terminó con un fantástico pase de anotación para Freiermuth, quien subió el 31-30 al luminoso.

Con la espalda contra la pared, Flacco no tembló. Y respondió. Acercó a los Bengals hasta las 36 yardas y McPherson completó su cuatro de cuatro en goles de campo para el definitivo 33-31.