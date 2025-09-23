Jornada de goleadas en la Liga Azteca

Este pasado domingo 21 de septiembre se disputó la fecha 18 del Torneo de Quetzal Apertura 2025, categoría Ascenso Héctor Leyva de la Liga de Futbol Azteca, dejó un domingo cargado de emociones, con tripletes, pókers y goleadas que encendieron a las tribunas.

SAÚL ALVARADO INTRATABLE

El Combinado F.M. mostró fuerza y contundencia al superar 6-2 al Atlético Salazares. La tarde estuvo marcada por la actuación estelar de Saúl Alvarado, quien se despachó con cinco goles, acompañado por Juan Martínez para redondear la cuenta. Pese al esfuerzo de Daniel Tobías, autor de los dos tantos de Salazares, el triunfo fue claro para el Combinado. El silbante Ulises Ochoa Madrigal llevó las riendas del duelo.

ARRASAN EN EL CAMPO

En otra de las historias de la jornada, Abarrotes Muñiz goleó con autoridad 8-1 al Deportivo Puros Cuates. Melvin Eduardo González fue la gran figura con siete anotaciones, un registro pocas veces visto en el torneo, mientras que Víctor Calvillo sumó el octavo. El tanto de la honra llegó gracias a José Guadalupe Puebla. El árbitro Martín Guzmán Rodríguez fue testigo de la exhibición ofensiva.

IMPONE CONDICIONES

El BMH Suministros se quedó con un sólido triunfo por 5-2 frente al Deportivo San Alberto. Zahir Monsiváis comandó la victoria con un hat-trick, complementado por los goles de Gonzalo Alvarado y Cristian Solís. Por el lado de San Alberto descontaron Víctor Pérez y Joaquín Covarrubias. De nueva cuenta, el arbitraje de Ulises Ochoa Madrigal fue clave para mantener el orden en el juego.

TRIUNFO POR LA MINIMA

En un duelo vibrante, Los Muchachos de Don Beto lograron una trabajada victoria 3-2 frente a Toros Negros F.C.. Los goles de Nelson Rodríguez, Jonathan Hernández y David Renovato marcaron la diferencia ante la respuesta de Arnulfo Armendáriz y César Hernández, quienes mantuvieron con vida a los Toros hasta el último suspiro. El árbitro José Luis Martínez Martínez condujo un encuentro de ida y vuelta.

EMPATE CERRADO

Otro de los duelos de la tarde terminó en empate. Buenavista F.C. y El Regreso de Unión Julias firmaron un 1-1 que dejó emociones divididas. Ángel Hernández abrió para los de Buenavista, pero Jonathan Saucedo rescató el punto para Unión Julias. El silbante Marco Aurelio Velázquez Soto controló las acciones del partido.

En lo administrativo, Amigos F.C. sumó tres unidades al imponerse 2-0 en la mesa a Spartanos F.C., resultado que mantiene a los primeros en la pelea dentro de la tabla general. Para cerrar, queda por disputarse en los próximos días el choque entre Deportivo San Alberto y Deportivo Puros Cuates, un duelo que podría mover posiciones clave en el campeonato.