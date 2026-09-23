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Jornada de triunfos de juveniles del ADSL

Por Romario Ventura

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Jornada de triunfos de juveniles del ADSL
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      Las categorías juveniles del Atlético de San Luis tuvieron una intensa jornada de actividad, con triunfos en las divisiones Sub-21, Sub-19 y Sub-17, además de encuentros cerrados para la Sub-19 Femenil y Sub-15. La actividad se desarrolló principalmente en la Ciudad Deportiva La Presa y el Estadio Libertad Financiera.

      En la Sub-19 Femenil, las potosinas cayeron 2-1 ante Atlas en la Jornada 10. Luz Díaz adelantó al Atlético de San Luis al minuto 36, pero Luna Solís igualó al 69´ y Yaleana Gutiérrez completó la remontada rojinegra al 73´.

      La Sub-21 consiguió una victoria de 3-2 sobre Necaxa en la Jornada 9. Cristian Mares abrió el marcador apenas al minuto uno, Marcelo Rangel amplió la ventaja al 7´ y Erick Espinosa convirtió al 65´. Por los Rayos marcaron Omar Domínguez y Miguel Pedroza.

      También frente a Necaxa, la Sub-19 varonil se impuso 2-1 gracias a las anotaciones de Abel Palomo al minuto 38 y Kevin Martínez al 53´. Arturo Mendoza descontó para los hidrocálidos al 82´, pero el conjunto potosino mantuvo la ventaja hasta el final.

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      La Sub-17 remontó para derrotar 3-1 a Atlas. Los rojinegros se adelantaron al minuto 2 con Mateo Pérez, pero Emiliano Rivas empató al 55´ y Fabricio Escobar apareció con un doblete a los minutos 79 y 90 para asegurar el triunfo. En la Sub-15, San Luis igualó 1-1 con Atlas.

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