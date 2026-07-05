Joven potosino firma con el ADSL Sub-15

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El talento potosino continúa abriéndose camino en el futbol mexicano. Con apenas 13 años de edad, Roberto Estrada Rivera firmó su primer contrato como futbolista profesional con la categoría Sub-15 del Atlético de San Luis, dando un paso fundamental en una carrera que ha construido con esfuerzo, disciplina y constancia desde sus primeros años dentro de la institución rojiblanca.

Conocido en el ámbito futbolístico como "Robertinho", el mediocampista comenzó a practicar futbol desde los tres años de edad. A lo largo de su proceso formativo ha defendido los colores de distintos equipos de San Luis Potosí, destacando por su calidad técnica y visión de juego, además de participar en diversos torneos nacionales e internacionales.

Su incorporación formal al Atlético de San Luis representa la consolidación de varios años de trabajo dentro de las fuerzas básicas del club, donde continuará con su desarrollo deportivo en busca de seguir avanzando en cada una de las categorías formativas.

La firma de este contrato marca el inicio de una nueva etapa para el joven futbolista, quien es considerado una de las promesas del balompié potosino gracias a su compromiso, dedicación y constante crecimiento dentro del terreno de juego.

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Para Roberto Estrada Rivera, este importante logro no significa el final del camino, sino el comienzo de un objetivo aún mayor: llegar a debutar en la Primera División con el Atlético de San Luis. Con esa meta en mente, "Robertinho" buscará aprovechar cada oportunidad para completar su proceso de formación dentro del club y representar con orgullo a San Luis Potosí en el máximo circuito del futbol mexicano.