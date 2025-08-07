Jugadores de NFL pueden usar sales

Los jugadores de la NFL podrán usar “sales aromáticas” durante los partidos después de todo.

El sindicato de jugadores NFLPA envió un memorando el miércoles a sus agremiados, para informarles que la prohibición que la liga notificó a los equipos el martes solo impide que los empleados del equipo distribuyan sales aromáticas y cualquier otro inhalante de amoníaco durante las actividades previas al encuentro, los partidos y el medio tiempo en la línea lateral o en los vestuarios.

“La asociación de jugadores de la NFL está al tanto del memorando emitido por la liga el martes respecto al uso de sales aromáticas y cápsulas de amoníaco”, afirma el memorando dirigido a los agremiados y obtenido por The Associated Press. “No fuimos notificados de este cambio en la política del club antes de que se enviara el memorando. Para aclarar, esta política no prohíbe el uso de estas sustancias por parte de los jugadores, sino que restringe a los clubes de proporcionarlas o suministrarlas en cualquier forma. La NFL nos ha confirmado esto”.

El memorando de la liga prohibió a cualquier personal del club proporcionar o suministrar productos como cápsulas de amoníaco, inhaladores, amoníaco en taza y cualquier forma de “sales aromáticas”.

La liga citó una advertencia emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos en 2024 que indicaba que no había evidencia que citara la “seguridad o eficacia” de los productos y que tienen el potencial de enmascarar síntomas de conmociones cerebrales.

Las sales aromáticas y otros productos similares han sido un elemento básico en las líneas laterales de la NFL durante años. Muchos jugadores creen que pueden proporcionarles un impulso repentino de energía o alerta.