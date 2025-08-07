Julio Rejón, listo para los playoffs

Este domingo 10 de agosto dará inicio la fase de playoffs de la NASCAR México Series en el Súper Óvalo Potosino, con una carrera de 200 vueltas que tendrá un corte en la vuelta 90. El piloto Julio Rejón participará en esta etapa al mando del auto #55 del equipo GGG Racing Team.

Rejón se clasificó a los playoffs tras cerrar la temporada regular en la octava posición general con 268 puntos. A lo largo del año ha mantenido un rendimiento constante, respaldado por el equipo técnico de JV Motorsports.

El auto #55, su presencia ha sido constante en el serial, y se perfila como uno de los competidores que podrían avanzar con firmeza en esta etapa del campeonato.

La carrera en San Luis Potosí antecede a la fecha en Panamá y representa para Rejón la oportunidad de consolidar su desempeño en los playoffs. El piloto buscará un resultado que le permita mantenerse en la contienda rumbo a la final en Puebla.Con varias fechas eliminatorias por delante, los pilotos buscarán avanzar en una etapa donde cada punto será determinante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí