logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Haaland demanda a aerolínea Norwegian por uso indebido de imagen

Norwegian retiró publicaciones tras demanda y busca diálogo con el entorno del jugador.

Por El Universal

Octubre 01, 2026 06:17 p.m.
A
Haaland demanda a aerolínea Norwegian por uso indebido de imagen
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Erling Braut Haaland, delantero del Manchester City y de la Selección de Noruega, protagoniza una nueva polémica fuera de las canchas tras presentar una demanda contra la aerolínea Norwegian por el presunto uso indebido de su imagen durante la Copa del Mundo de 2026.

      Haaland demanda aerolínea Norwegian por uso indebido de imagen

      A través de un comunicado, la compañía aérea confirmó haber recibido la acción legal y anunció el retiro de todas las publicaciones relacionadas con el futbolista en sus plataformas digitales. Entre los contenidos eliminados destacaba la imagen de uno de sus aviones decorado con una ilustración inspirada en la característica coleta del atacante noruego.

      "Podemos confirmar que hemos demandado a Norwegian Air Shuttle en representación de York Promotions y Erling Braut Haaland. El caso está relacionado con la explotación no autorizada de los rasgos distintivos de Haaland para promocionar la venta de boletos de avión durante el Mundial", declaró el abogado Thomas Hagen al medio noruego VG.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Norwegian responde a demanda y busca solución amistosa

      Por su parte, Norwegian calificó la demanda como una medida "difícil de comprender" y lamentó las complicaciones derivadas de la disputa. La empresa defendió que las publicaciones formaban parte de una tendencia popular en redes sociales vinculada al torneo y reiteró su disposición para dialogar con el entorno del jugador en busca de una solución amistosa.

      El conflicto entre ambas partes podría escalar en las próximas semanas. Está previsto que el 9 de octubre se lleve a cabo una audiencia preliminar en un tribunal de primera instancia de Oslo, paso previo a un posible juicio en el que se determinará si la aerolínea incurrió o no en una violación de los derechos de imagen del goleador noruego.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Haaland demanda a aerolínea Norwegian por uso indebido de imagen
      Haaland demanda a aerolínea Norwegian por uso indebido de imagen

      Haaland demanda a aerolínea Norwegian por uso indebido de imagen

      SLP

      El Universal

      Norwegian retiró publicaciones tras demanda y busca diálogo con el entorno del jugador.

      Malagò enfrenta pesquisa por su elección al frente de la Federación de Fútbol de Italia
      Malagò enfrenta pesquisa por su elección al frente de la Federación de Fútbol de Italia

      Malagò enfrenta pesquisa por su elección al frente de la Federación de Fútbol de Italia

      SLP

      AP

      Italia propone 14 estadios para Eurocopa 2032, pero solo uno está listo para el torneo.

      Liverpool ofrecería 40 millones de libras por Morita
      Liverpool ofrecería 40 millones de libras por Morita

      Liverpool ofrecería 40 millones de libras por "Morita"

      SLP

      El Universal

      Otros clubes europeos también compiten por el joven talento mexicano

      Es oficial la pelea Fury vs. Joshua
      Es oficial la pelea Fury vs. Joshua

      Es oficial la pelea Fury vs. Joshua

      SLP

      AP

      Ambos púgiles fueron presentados para promocionar el duelo de peso pesado