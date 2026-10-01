Haaland demanda a aerolínea Norwegian por uso indebido de imagen

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Erling Braut Haaland, delantero del Manchester City y de la Selección de Noruega, protagoniza una nueva polémica fuera de las canchas tras presentar una demanda contra la aerolínea Norwegian por el presunto uso indebido de su imagen durante la Copa del Mundo de 2026.

Haaland demanda aerolínea Norwegian por uso indebido de imagen

A través de un comunicado, la compañía aérea confirmó haber recibido la acción legal y anunció el retiro de todas las publicaciones relacionadas con el futbolista en sus plataformas digitales. Entre los contenidos eliminados destacaba la imagen de uno de sus aviones decorado con una ilustración inspirada en la característica coleta del atacante noruego.

"Podemos confirmar que hemos demandado a Norwegian Air Shuttle en representación de York Promotions y Erling Braut Haaland. El caso está relacionado con la explotación no autorizada de los rasgos distintivos de Haaland para promocionar la venta de boletos de avión durante el Mundial", declaró el abogado Thomas Hagen al medio noruego VG.

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Norwegian responde a demanda y busca solución amistosa

Por su parte, Norwegian calificó la demanda como una medida "difícil de comprender" y lamentó las complicaciones derivadas de la disputa. La empresa defendió que las publicaciones formaban parte de una tendencia popular en redes sociales vinculada al torneo y reiteró su disposición para dialogar con el entorno del jugador en busca de una solución amistosa.

El conflicto entre ambas partes podría escalar en las próximas semanas. Está previsto que el 9 de octubre se lleve a cabo una audiencia preliminar en un tribunal de primera instancia de Oslo, paso previo a un posible juicio en el que se determinará si la aerolínea incurrió o no en una violación de los derechos de imagen del goleador noruego.