Juveniles de ADSL dividen
Tuvieron resultados contrastantes en las diferentes categorías
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Las categorías juveniles del Atlético de San Luis tuvieron actividad en sus compromisos correspondientes a las jornadas 16 y 17 de los torneos Apertura 2026, con resultados contrastantes frente a FC Juárez y Monterrey. Mientras la Sub-19 consiguió una victoria en casa, la Sub-21 y los equipos Sub-17 y Sub-15 sufrieron derrotas en sus respectivos encuentros.
En la jornada 16, disputada en la Ciudad Deportiva La Presa, el Atlético de San Luis Sub-21 cayó 0-2 ante FC Juárez. Fred Leventis abrió el marcador al minuto 44 y Sebastián Padilla sentenció el resultado al 90, para darle los tres puntos al conjunto fronterizo.
En ese mismo escenario, la categoría Sub-19 potosina consiguió una victoria de 2-1 sobre FC Juárez. Maddox Montalvo adelantó al Atlético al minuto 9 y Jaime Estrada amplió la ventaja al 23; Sebastián Padilla descontó para los visitantes al 35, pero el marcador ya no se movió en el resto del encuentro.
Por su parte, los equipos Sub-17 y Sub-15 visitaron a Monterrey en El Barrial, durante la jornada 17. La Sub-17 perdió 4-0, con anotaciones de Patricio Silva al minuto 5, Elías Juárez al 63, Santiago Rodríguez al 65 y Armando Soriano al 80. En tanto, la Sub-15 sufrió una derrota de 6-1; Matteo Leija marcó en tres ocasiones, Jaime García consiguió un doblete y Alejandro Guerrero completó la cuenta regiomontana, mientras que Gael González anotó el único tanto potosino al minuto 61.
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