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K. Kennedy dirigirá ceremonias de LA2028

Por AP

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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K. Kennedy dirigirá ceremonias de LA2028
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      LOS ÁNGELES.- La productora nominada al Óscar Kathleen Kennedy ha sido contratada para supervisar las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

      Kennedy fue nombrada jefa de ceremonias y contenido el miércoles, en sustitución de Peter Rice, quien se mantiene como productor ejecutivo.

      Kennedy, de 73 años, dejó el cargo de presidenta de Lucasfilm en enero tras una etapa que comenzó en 2012 e incluyó guiar la era moderna de "La guerra de las galaxias". Entre sus otros créditos como productora figuran "E.T., el extraterrestre", "Indiana Jones y el templo de la perdición", "Volver al futuro" y "Jurassic Park".

      Kennedy recordó que ha asistido a múltiples Juegos Olímpicos desde los Juegos de Verano de 1984 en Los Ángeles.

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      "Casey Wasserman tiene una visión audaz de lo que estos Juegos pueden significar para Los Ángeles y el mundo, y me entusiasma que me haya pedido ayudar a hacerla realidad", dijo Kennedy en un comunicado.

      Kennedy se suma a un equipo que incluye al productor ganador del Emmy Ben Winston, quien se desempeña como productor ejecutivo y director creativo, y a Scott Givens, productor ejecutivo de producción.

      Los organizadores de LA28 también presentaron el miércoles "Stars Align" como el eslogan oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

      La ceremonia de apertura olímpica será el 14 de julio de 2028 en el Coliseo Memorial y el SoFi Stadium en Inglewood, y la ceremonia de clausura será el 30 de julio en el Coliseo. La ceremonia de apertura paralímpica será el 15 de agosto en el SoFi Stadium, y la clausura será el 27 de agosto en el Coliseo.

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