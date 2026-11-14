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Karolina Muchova se retira de Finales WTA

Por AP

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Karolina Muchova se retira de Finales WTA
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      INDIAN WELLS.- Karolina Muchova se retiró de las Finales de la WTA el viernes debido a una enfermedad gastrointestinal.

      La checa, de 30 años, tenía previsto enfrentar a Mirra Andreeva en el último día de la fase de todos contra todos del campeonato que cierra la temporada.

      En su lugar, la segunda suplente, la rusa Diana Shnaider, entró para debutar en las Finales en la modalidad individual, después de haberse clasificado en dobles el año pasado junto con su compatriota Andreeva. El año pasado terminaron 0-3 en la fase de todos contra todos.

      Muchova, finalista de Wimbledon este año, ya había perdido sus dos primeros partidos y no habría podido avanzar a las semifinales aunque hubiera jugado el viernes.

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      Shnaider, sin embargo, tenía muchos incentivos. Una victoria sobre Andreeva valdría 230.000 dólares y 200 puntos en el ranking del circuito de la WTA. Además, está recibiendo una cuota de participación de 220.000 dólares.

      Muchova es la segunda baja del evento de ocho días y 10 millones de dólares en el Indian Wells Tennis Garden. Elena Rybakina, la número uno del ranking, se retiró antes de que comenzara el torneo el domingo pasado, al alegar una enfermedad viral y agotamiento.

      Es la primera vez desde 2019 que ambas suplentes de individuales compiten en la fase de todos contra todos. Marta Kostyuk reemplazó a Rybakina y terminó 0-3 en el Grupo 1.

      Las que avanzan a las semifinales del sábado desde el Grupo 1 son la campeona de Wimbledon Linda Noskova y la estadounidense Jessica Pegula.

      Andreeva ya ganó el Grupo 2 con marca de 2-0, independientemente del resultado del viernes. El segundo cupo se decidirá por el resultado de un partido entre Aryna Sabalenka y Elina Svitolina.

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