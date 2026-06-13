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Katia Itzel tiene fecha para debut

La silbante mexicana debutará como cuarto árbitro el domingo en la Copa del Mundo

Por El Universal

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Katia Itzel tiene fecha para debut
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Katia Itzel García hizo historia al convertirse en la primera árbitra central mexicana en ser designada por la FIFA para una Copa del Mundo.

      En Norteamérica 2026, la silbante tricolor sueña con ser considerada por el máximo organismo del futbol a nivel mundial para dirigir un partido.

      La originaria de la Ciudad de México es, junto con César Ramos Palazuelos, la única representante de nuestro país dentro de la lista de los 52 centrales.

      Al igual que Culichi, la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya tiene fecha para su debut en este Mundial.

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      La FIFA reveló que Katia Itzel estará presente en el partido que disputarán Países Bajos y Japón en el estadio Dallas de Arlington.

      Dicho encuentro se disputará el próximo domingo 14 de junio en punto de las 14:00 horas (tiempo del Centro de México).

      Cabe mencionar que García no será la árbitra central del compromiso entre neerlandeses y japoneses, sino que estará fungiendo como cuarta silbante.

      Por lo tanto, todavía deberá esperar para impartir justicia como la juez principal de un partido de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

      Dicho cotejo convertiría a Katia Iztel en la única central mexicana en dirigir en un Mundial de la FIFA. Historia pura nuestro país.

      Es importante aclarar que Karen Janett Díaz ya hizo historia en Qatar 2022, cuando se volvió la primera silbante de México en participar en una justa mundialista, pero lo hizo siendo asistente.

      Hace tres años y medio, la abanderada participó en el duelo entre Costa Rica y Alemania, donde ella, la brasileña Neuza Back y la francesa Stephanie Frappart formaron la primera tripleta arbitral femenina en estar en un partido de una Copa del Mundo varonil.

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