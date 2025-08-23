Vuelca en NY autobús con turistas; 5 muertos
Pembroke, Nueva York.- Un autobús turístico que regresaba a la ciudad de Nueva York desde las Cataratas del Niágara con 54 personas a bordo se estrelló y volcó el viernes en una autopista interestatal, matando a cinco pasajeros y contratando a muchos otros.
El autobús aparentemente perdió el control en la autopista Interestatal 90 cerca de Pembroke, a unos 40 kilómetros al este de Buffalo. Las personas que iban a bordo del autobús fueron expulsadas cuando las ventanas se rompieron.
“En este momento tenemos múltiples fallecidos, múltiples atrapamientos y múltiples heridos”, dijo el agente James O’Callaghan, portavoz de la Policía del Estado de Nueva York, añadiendo que había niños a bordo de la unidad.
El autobús viajaba en dirección este cuando se desvió hacia el camellón y terminó en una zanja en el lado derecho de la carretera, dijo O’Callaghan. La mayoría de los pasajeros eran de etnia india, china y filipina, señaló el portavoz.
“El conductor está vivo y bien. Estamos trabajando con él. Creemos que tenemos una buena idea de lo que sucedió, por qué el autobús perdió el control”, dijo O’Callaghan sin dar más detalles.
