Kimi Antonelli se corona campeón de F1 en Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Sobre los hombros de Max Verstappen y Lewis Hamilton, Kimi Antonelli se quitó la etiqueta de joven promesa para consolidarse como un verdadero gigante e inmortal de la Fórmula Uno.

Kimi Antonelli logra título mundial y récord histórico

El piloto italiano de Mercedes conquistó su primer título del mundo en la categoría reina con tan solo 20 años, 2 meses y 7 días, para así convertirse en el volante más joven de la historia en proclamarse campeón del Gran Circo.

Kimi finalizó en el tercer puesto del Gran Premio de la Ciudad de México para cerrar un fin de semana más que especial.

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"Muchísimas gracias, lo hemos conseguido", mencionó el europeo una vez que cruzó la meta.

Reacciones y significado del campeonato

Fueron 73 años los que pasaron para que un italiano volviera a ser campeón de F1; el último fue Alberto Ascari con Ferrari en 1953.

Mientras el Estadio GNP coreaba el nombre del nuevo monarca de la categoría, el nacido en Bolonia contenía las ganas de llorar, aunque ya se había desahogado cuando todavía estaba a bordo de su monoplaza.

"Estoy muy agradecido por este momento, que perdurará para siempre, y me quedo sin palabras. Estoy intentando asimilar lo que acaba de pasar", dijo ante la atenta mirada de cientos de miles de aficionados mexicanos.

Compartir el podio con dos campeones del mundo como Hamilton y Verstappen deja a Antonelli con el deseo de repetir muchos más momentos con ellos, así como de protagonizar más peleas dentro de la pista.

"Ha sido una temporada increíble y compartir este podio con Max y Lewis es realmente increíble. Estoy deseando vivir más duelos en el futuro", manifestó.

Hamilton, quien ostenta siete títulos de la categoría, se rindió ante la hazaña del joven italiano.

"El campeón del mundo más joven de la historia. Es algo fenomenal y estoy muy agradecido de haber podido estar en la carrera para presenciarlo".

Kimi también se llevó las palmas de Max Verstappen, ganador de la carrera y cuatro veces campeón de la Fórmula Uno.

"Es increíble, por supuesto, la temporada que ha tenido y hacerlo además a esa edad creo que es muy impresionante".

El Gran Premio de la Ciudad de México fue testigo del sexto campeón que se corona en la pista del Hermanos Rodríguez.